親民黨不分區李桐豪第一　宋楚瑜未入列

親民黨不分區立委名單。（親民黨提供) 中評社台北11月23日電（記者 俞敦平）2024選舉參選登記到24日下午截止，親民黨今日上午公布10席不分區“立委”名單，排名第一的是前“立委”、財經學者李桐豪，前“立委”陳怡潔則排名單第二，政治學學者曲兆祥則列為第三。親民黨主席宋楚瑜未在名單內。



宋楚瑜23日上午在親民黨中央黨部 召開“第11屆不分區“立法委員”提名名單公布記者會”，公布10席不分區“立委”，不分區“立委”最多可提34席，親民黨沒有提滿。



先前傳出宋楚瑜將列不分區首席，宋澄清表示，他是當總教練的，反問記者說你有看過總教練自己上場打球的嗎？ 就算有也不太會贏球吧。他表示，他的重點是要運籌帷幄，指揮作戰。



親民黨這次提出了共10位候選人的名單，依序為財經學者李桐豪、前親民黨“立委”陳怡潔，台師大政治學研究所教授曲兆祥、前大葉大學校長何偉真、前嘉義縣議員簡泰河、中國科技大學建築系助理教授藍志玟、原民青年代表吳建德、明新科大多元族群文化中心主任黎淑慧、基層教育代表孫信君，以及兩岸關係評論者黎建南。而日前外傳會排入不分區名單的宋楚瑜，則未在名單內。



對於外傳會將自己排入不分區名單首位，宋楚瑜笑說他自己是總教練的身分，反問記者說你有看過總教練自己上場打球的嗎？ 就算有也不太會贏球吧。他表示，他的重點是要運籌帷幄，指揮作戰。他也表示，民黨的不分區名單專業夠、經驗足，不需要他在“立法院”，就可以達成任務，而他是要做總教練，制定戰略、妥擬戰術、安排布陣、調兵遣將及考核成效。他希望為兩岸和平奔走，不為一人一黨之私。



宋楚瑜表示，這次親民黨的名單包括政經學界、農業、建築文化、族群、教育及兩岸等社會各階層專家代表。他強調，親民黨不分區名單沒有酬庸，也沒有派系，是經驗優先且學有專精，若能重回“國會”，要做台灣的良心，講真話，做實事。



宋楚瑜最後引用歐陽修的朋黨論，表示民黨是君子之交的團體， 堅持的是道義，履行的是忠信，珍惜自我的名節，不論是修身或處理“國事”，都能全體一心，一起為人民打拚，而且始終如一。