宋楚瑜：藍白都說要和平　自己正在打仗

親民黨主席宋楚瑜。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月23日電（記者 俞敦平）親民黨主席宋楚瑜23日受訪時被問到目前藍白合作一波三折的情況，他認為，任何政黨的結合必須要有理念的一致和立場的明確，而不是為了權位的交換和政黨的利益。他指出，目前藍白雙方都還有許多問題，例如爭奪大位、缺乏解決台灣困境的團隊、以及特赦陳水扁的爭議。他表示，藍白兩黨口口聲聲說不想要台灣陷入戰爭，但兩個政黨之間正在打仗。



宋楚瑜批評了藍白雙方的矛盾，他說，雙方都說他們不希望台灣有戰事發生，但是藍白政黨正在打仗，到現在還在打。他也認為雙方的政策理念並沒有一致，他質疑，民眾黨的說要特赦陳水扁，這是藍白共同政見還是哪一方單獨講出來的話。他強調，他自己和親民黨是一個為民服務的團隊，不是自己在那邊在做個人秀。



最後，宋楚瑜表示，他對於藍白合不合沒有意見，只是再一次祝福他們。他也說，所有其他的政黨包括民進黨在內都不是他們的敵人，他們是共同在爭取為民服務的機會，是共同在爭取他們的政見是可行的、是務實的、而且是真正普及不分族群的。他說，他們沒有對哪一個族群特別照顧，也沒有對哪一個族群要特別歧視。所以，他認為，藍白合不合，對親民黨來說並不是最重要的問題。