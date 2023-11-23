倒數二天　郭台銘：盼和柯侯找出勝選方程式

郭台銘表示，希望能和柯文哲、侯友宜坐下來談，找出勝選方程式，挑戰民進黨。（照片：郭台銘臉書） 中評社台北11月23日電／2024大選在野整合今天可能會有最新進展！柯文哲競選辦公室中午發佈新聞稿表示，今天在君悅酒店，柯與郭台銘、侯友宜三人公開會面。侯辦已宣布，下午2點前將派先派侯辦副執行長謝政達、國民黨副祕書長江俊霆以及侯辦發言人錢震宇先前往君悅商談。



鴻海集團創辦人郭台銘下午1點15分在臉書發文表示，選舉不能勝選都是空談，因此，希望能和台灣民眾黨2024參選人柯文哲與中國國民黨2024參選人侯友宜坐下來談，找出勝選方程式，挑戰民進黨。



郭台銘說，從宣布參選以來，他的目標就是希望政權輪替，實現“和平、繁榮、清廉”的治國願景，打造“中華民國”下一個黃金三十年，給台灣人民過好日子，目前已進入選舉登記的倒數階段，這是改變台灣的關鍵時刻，在台灣的每個人都不是局外人。



郭台銘指出，他這幾天密集和柯文哲與侯友宜聯繫，彼此都有共同的目標，都是希望能讓台灣更好，選舉是達成目標的手段，如果不能勝選，擘劃再美好的藍圖都淪為空談。因此，他希望能和柯文哲與侯友宜坐下來談，團結在野勢力，找出勝選方程式，去挑戰執政的民進黨。

