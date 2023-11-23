柯郭抵君悅酒店等待　侯派幕僚邀至馬辦談

柯文哲抵達君悅酒店。（中評社） 中評社台北11月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲與鴻海創辦人郭台銘23日下午邀約中國國民黨2024參選人侯友宜赴君悅酒店進行“藍白郭”整合會談，但侯仍堅持在馬英九基金會，雙方僵持不下，雙方就差最後一哩路，卻誰也不讓誰。



柯文哲、郭台銘租借的君悅酒店會場，由於仍有其他單位在使用，預計將在下午4點40分以後才會結束，並提供給柯、郭使用。



侯友宜競辦副執行長謝政達、國民黨副祕書長江俊霆則在下午1點50分抵達君悅酒店，謝受訪表示，馬英九非常期待郭台銘與柯文哲能到馬辦開會，甚至開玩笑說，來馬辦開會也不用付任何費用，君悅酒店可能還得付一些費用。



柯文哲、柯競選總幹事黃珊珊、柯辦主任周榆修、民眾黨副秘書長許甫在23日下午1點50分左右陸續抵達君悅酒店等候。柯面對媒體詢問與郭是否有初步共識？等等會談什麼？柯均不發一語。



郭台銘、連署副手賴佩霞則在下午2點25分抵達，同樣面對媒體詢問，侯友宜堅持要在馬辦不來怎麼辦？想跟侯說什麼？郭也都不回應。



侯辦副執行長謝政達、國民黨副祕書長江俊霆則在下午1點50分抵達君悅酒店，謝受訪表示，今天早上馬英九、侯友宜都在馬辦等待柯文哲、郭台銘來開會。為了回應人民的期待，我們非常有誠意促成在野團結，馬英九非常期待郭台銘與柯文哲能到馬辦開會，甚至開玩笑說，來馬辦開會也不用付任何費用，君悅酒店可能還得付一些費用。



謝政達說，無論如何，過去我們透過馬英九做桶箍，我們也歡迎郭台銘一起來做桶箍，希望能邀請郭、柯下午能到馬辦跟馬英九、侯友宜一起促進團結、進行會談，畢竟上次已經在馬辦完成了一些簽訂，既然在馬辦開始，我們希望結尾也能在馬辦完成。



媒體追問，侯友宜為何不肯來君悅？謝政達則打太極回應，我們先來邀請郭台銘與柯文哲。而謝政達上樓後，一度因為聯繫不上柯辦的人，只能乾站著等候，媒體也圍成一圈拍攝。



柯文哲在23日上午10點24分抵達鴻海創辦人郭台銘位於信義區的豪宅，而侯友宜則前往馬英九基金會等候，但始終不願前往郭的宅邸，柯、郭則在上午達成共識，下午在君悅酒店等候侯來談“藍白郭”整合。



依據“中選會”公告，11月20日至24日受理候選人登記申請。目前民進黨賴清德、蕭美琴已完成登記參選，黃珊珊、郭台銘連署參選副手賴佩霞則在22日下午領表。