朱立倫：等到最後一秒　邀柯郭到馬辦會談

國民黨主席朱立倫率領黨提名不分區“立委”人選，包括韓國瑜、柯志恩等人到“中選會”登記參選，並接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月23日電（記者 張嘉文）藍白整合進入最後關鍵一天，中國國民黨侯友宜和台灣民眾黨柯文哲雙邊為了會談地點僵持不下。國民黨主席朱立倫下午受訪時表示，侯今天上午就已經到了馬英九基金會等待，馬英九同樣在該處等待，希望大家能回到馬辦，誠摯邀請柯文哲，也希望鴻海創辦人郭台銘也能夠一起，大家坐下來談，因為全台人民都在看，希望在最關鍵時刻，能共同團結努力。



朱立倫強調，他不知道什麼原因僵持，但地點不是那麼重要，只要是公開的，大家能一起坐下來談就是好事，為什麼一定要堅持哪個地點？而且馬英九就在基金會等待，非要請馬移到別的地方，好像也有點對馬不太禮貌吧？我方從早上就一直在等這回應，希望大家不要再堅持地點。



朱立倫今天下午一點半率領國民黨不分區“立委”人選，包括排首位的前高雄市長韓國瑜、第二名的智庫執行長柯志恩等人到“中選會”正式登記，他受訪時針對藍白整合最新進度做出以上表示。



對於侯柯配是否還有希望的問題，朱立倫說，合作不到最後關鍵時刻，絕不輕言放棄，最後的1秒鐘、半秒鐘我們都要爭取，全力以赴，以最大誠心、耐心，最多的同理心，務必堅持到最後。



由於柯文哲發出邀請會談地點在君悅飯店，朱立倫被問到是否會前往君悅？



朱立倫說，包括郭台銘都有收到邀請，但侯友宜和馬英九在馬英九基金會現場等，他非常謝謝馬英九，已經從上午等到下午，大家就趕快一起見面，一起來談。