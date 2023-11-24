上海台辦副主任王立新一行訪香港中評社

上海市台辦副主任王立新一行到訪香港中評社，並與中評社社長郭偉峰等多位管理層合影。（中評社 段曉魯攝） 中評社北京11月24日電（記者 林艷）上海市台辦副主任王立新一行11月22日到訪香港中評社，中評社社長郭偉峰等予以熱情接待。期間，雙方就兩岸交流、融合發展等共同關心的議題進行了深入交流探討。



王立新一行首先參觀了中評大數據系統運行過程，隨後與中評社管理層進行了交流座談。王立新表示，在百年未有之大變局下，大數據是在不確定性中尋找確定性。在兩岸交流發展中，中評社的大數據研究走在最前列，既是開大數據研究先河，也是占據大數據研究制高點。



王立新具體介紹了上海台資台企發展最新情況以及上海對台工作有關情況，包括在上海推動台胞支付便利化舉措，推動涉台內容進課堂，如數學課裡也有兩岸關係元素等。王立新說，以台企之長對接上海之需，全力以赴支持廣大在滬台商台企扎根上海，努力實現更高質量融合發展。



郭偉峰高度評價上海對台工作：敢為兩岸先，成績斐然，成果豐碩。



座談期間，由上海市台辦新聞處處長陳小勇、中國評論通訊社總編輯羅祥喜共同簽署了深化合作意向書。



參加此次座談的還有上海台辦新聞處處長陳小勇、上海台辦海外處四級調研員沈傑、上海台辦新聞處二級主任科員趙愷。



中評社總編輯羅祥喜、副社長王平、助理總編輯郭至君、林艶、編輯委員束沐也參加了此次座談。

