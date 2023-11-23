韓國瑜領軍藍不分區　喊話給國民黨監督機會

韓國瑜受訪，左為柯志恩。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今下午陪同不分區“立委”參選人韓國瑜等人到“中選會”正式登記參選。韓國瑜表示，民進黨執政貪污腐敗橫行，人民受夠了，懇請大家給國民黨一個機會來監督，而“立委”應大聲說出人民痛苦、絕不當啞巴，全力捍衛有利人民法案政策，讓貪腐遠離台灣。



朱立倫也說，國民黨提出史上最強、最亮眼、最有代表性、最專業的不分區名單，未來進“立院”一定嚴格監督、發揮專業，且在韓國瑜帶領下，每一位不分區“立委”要成為藍營各地所有候選人的最強助選員，他希望韓接下來就像隊長一樣，帶著團隊到各地，為候選人來加油來打氣，一定能團結勝利成功。



國民黨此次推出的不分區，依序為韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡（以上為黨內自估安全名單）、王育敏、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞、楊應超、徐弘庭、鍾沛君、江怡臻、簡榮宗、田長沛、沈采穎、林瓊嘉、陳克威、邱一峰、廖怡琇、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、何嘉霖、康晉瑜。



眾人今天下午在朱立倫的率領下一同前往“中選會”登記參選，也一起高呼“用專業進‘國會’、“勇敢戰鬥、找回光榮”等口號，整體士氣非常高昂。



韓國瑜代表不分區“立委”發言時提到，人民已經受夠民進黨總共16年的執政了，民進黨過去承諾的美好價值已經成為神話故事，因此希望國民黨的不分區“立委”們，進入“立院”後要嚴厲監督政府，他提醒說，作為不分區“立委”要動腦，不能當啞巴，並在“國會”殿堂大聲反映人民的主張，捍衛國民黨提出的福國利民政策。



韓國瑜也說，要跟人民貼近在一起，勇敢大聲講出來，要嚴厲監督政府，不管哪一個政府執政，“立委”就有天責要監督政府，做出最有利於國家與人民發展。



韓國瑜強調，失敗不怕，跌倒了也不怕，重點是能不能重新站起來，這次不分區在各行各業都優秀、專業，請台灣人民給國民黨一個機會，一定讓大家刮目相看，符合老百姓的期待，讓任何貪污腐敗政黨遠離台灣政壇。