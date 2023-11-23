最新消息：馬侯下午4點半到到君悅會晤柯郭

藍白郭會談表定開始時間倒數計時器與距離參選登記時間倒數計時器。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲與鴻海創辦人郭台銘23日下午邀約中國國民黨2024參選人侯友宜赴君悅酒店進行“藍白郭”整合會談。原本雙方僵持不下，侯堅持要柯、郭到馬辦談。但稍早最新消息，馬英九、侯友宜同意下午4點半到將到君悅酒店與柯、郭會晤。



郭辦為柯文哲、郭台銘、侯友宜3人與幕僚都在君悅酒店準備行政套房，由郭台銘買單。而現場也豎立起明天下午5點前登記參選截止的倒數計時器，並準備給媒體休息使用的餅乾、鳳梨、咖啡，看得出來郭台銘、柯文哲打算長期抗戰等候。



由於今天是登記參選前2天，“藍白郭”會否會面成為媒體焦點，柯文哲與郭台銘租借的場地預計在下午4點40分以後可以使用，但不少媒體不到1點就到君悅酒店等候、卡位，維安人員也到君悅酒店勘查地形、維安。



柯文哲、柯競選總幹事黃珊珊、柯辦主任周榆修、民眾黨副秘書長許甫在23日下午1點50分左右陸續抵達君悅酒店等候。郭台銘、連署副手賴佩霞也在下午2點25分抵達。



依據“中選會”公告，11月20日至24日受理候選人登記申請。目前民進黨賴清德、蕭美琴已完成登記參選，黃珊珊、郭台銘連署參選副手賴佩霞則在22日下午領表。