賴陣營：賴清德與蕭美琴特質不同　分進合擊

賴蕭配登記後，後續按部就班造勢，12月3日蔡賴蕭同台造勢。（中評社 資料照） 中評社台北11月23日電（記者 黃筱筠）對於藍白合不合，至今還沒有結論，賴清德競選總部核心人士表示，他們會按照自己的步驟打選戰，目前各縣市競總成立舉行造勢大會，12月3日是台北市競選總部成立的造勢，預計會在競總前、北平東路封街舉行大場造勢活動，當天民進黨2024候選人賴清德、副手蕭美琴與蔡英文將同台拉抬聲勢。



至於對手指出蕭美琴擔任賴清德副手，是蔡英文派到賴清德陣營監軍？賴競總核心人士也說，憲政體制都有明定規範，現在蔡賴也都遵守這個規範，就不會有監軍或是憲政問題。至於之前柯文哲說要監督侯友宜，這才是政治笑話，柯對憲政完全不懂，該有的權力、憲政規範很清楚。正、副遵守憲政份際，就沒有挑撥離間的地方。蔡賴之間在野黨也要分化，但是面對疫情、經濟挑戰等，台灣還是穩固前進，在野黨想要挑撥都沒有意義。



對於目前藍白合局勢人紛擾，賴競總操盤人士表示，目前為止都按步就班，不管幾對幾，信賴台灣之友會開始後接著百工百業後援會，各縣市競總成立到12月3日是台北市競總，當天賴清德、蔡英文、蕭美琴、“行政院長”陳建仁都會上台致詞，北平東路會封街大造勢，接著金門競選總部也會成立，馬祖則是12月2日競總成立。



賴競總核心人士說，明天就登記截止，但距離結束前不到一天半，藍白還在演政治肥皂劇、歹戲拖棚，台灣民眾黨主席柯文哲兩面手法要跟中國國民黨參選人侯友宜與鴻海創辦人郭台銘談，目前藍白都在算計中，郭還公布相關通聯記錄，賴陣營就是料敵從寬，不管幾組人，執政黨都是腹背受敵，選舉瞬息萬變，他們會隨時調整戰略，不管兩組、三組，戰略上都會調整。



針對未來蕭美琴的輔選工作，賴競總操盤人士也說，蕭美琴還有既有工作要先告一段落，之後會按照節奏走，今天接受國際記者會並提問，後天第一場公開造勢在花蓮，花蓮對蕭有特別意義。至於區域“立委”蕭也會幫忙，賴清德與蕭美琴會分工，兩人行程切開、分進合擊。



黨內操盤人說，蕭美琴比較柔性、吸引年輕人的特性，網路聲量也很大，賴、蕭特性不同，吸引的選民不一樣，他們會互相幫忙。