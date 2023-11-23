1年期義務役徵9千人　明年1/25首批入伍

2024年義務役役期恢復為一年，估計役男徵集人數為9127人，將在明年1月25日入伍。（台“國防部”發言人臉書） 中評社台北11月23日電／明年義務役役期恢復為一年，台“國防部”23日指出，估計役男徵集人數為9127人，而第一梯次為陸軍2226梯，估計有600多人，將在明年1月25日入伍。另外，此梯役期與農曆新年假期強碰，“國防部”表明，年假會正常施休。



因應義務役恢復一年，“教育部”推出就學服役3＋1方案，學生可於大學4年內修讀完課程並服役。不過“教育部”統計，截至11月5日，共46位學生向學校提出申請，相當少。



根據《中時新聞網》報導，台軍方與“內政部”已完成每個月役男徵集流路、梯次與人數初步規畫，後續將依據“內政部”役政司役男兵調狀況，滾動調整每月役男徵集人數，並做好接訓整備。



台軍方表示，有關役男分發作業，明年1年期義務役以近戶籍地的原則分發，由役男自己選填分發本外島步兵營連、戒護排及憲兵等類型的守備部隊，同時也可依役男民間專長参加遴選，或按照個人志願，選擇到主戰部隊服役。



台軍方指出，為讓役男參加部隊專長遴選及志願選擇部隊服役，入營第1週，新訓單位會依專長分類、統計，合計13類139項，對役男實施專長鑑定與分類，確定其專長類別，讓役男於部隊服役時發揮所長，並藉由軍、民專長交織運用，使其在退伍後能儘速與社會職場接軌。



據指，明年1月、7月配合“教育部”彈性休業指引，可供大專役男入營服役，而1月則預估有600位役男入營，參謀本部訓次室次長張俊志中將指出，在軍方與“內政部”協調後，明年第一梯次一年義務役入伍時間為1月25日。



張俊志說，首批規畫北、中、南3旅接訓，分別為位在新竹的步兵206旅、位在台中的步兵302旅以及位於台南的步兵203旅，屆時將按役男戶籍地就近分發。



另外，首批新兵入伍後將會碰上農曆新年年假。軍方表示，會按照表定放假，因此年假也會正常施行。