台官方：陸生納健保預計明年2月上路

陳建仁今天表示，學籍已完成6個月，且完成註冊的陸生，應視同外籍生及僑生納入健保。（照:“行政院”提供) 中評社台北11月23日電／“行政院長”陳建仁今天說，健康權是全球普世價值、基本人權，經跨部會審慎研議，學籍已完成6個月，且完成註冊的陸生應視同外籍生及僑生納入健保，預計於2024年2月1日實施。



“衛福部長”薛瑞元日前表示，外籍生來台納健保將無需等待6個月，以及中國籍學生比照外籍生納保皆有初步規劃，不涉及修法，預計最快2024學年上路。



根據《中央社》報導，“行政院”發言人林子倫今天主持“政院”會後記者會時轉述，陳建仁院會中聽取“衛福部”臨時動議報告後指出，健康權是全球普世價值、基本人權，中國學生來台就學，進入台灣教育體制，政府應照顧其健康權，且對防疫也有幫助。



陳建仁說，經跨部會審慎研議後，學籍已完成6個月、且註冊的陸生，應視同外籍生及僑生納入健保，“衛福部”將依據全民健康保險法施行細則第8條第1項公告，預計於2024年2月1日實施。



他也提醒相關部會應做好行政程序整備，以及陸生溝通，使政策如期如質實施，讓陸生在台求學期間可以得到健保醫療照護與保障。



現行規定，持有居留證明文件在台居留滿6個月在學僑生、外籍生可以就讀學校為投保單位申請參加健保，在台灣設有戶籍而無被保險人可依附投保僑生，可就讀學校為投保單位參加健保。現行第6類保險對象（境外生）健保費每人每月為新台幣826元。