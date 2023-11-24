11月23日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月24日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月23日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



《中國日報》記者：我們注意到，首屆中國國際供應鏈促進博覽會即將在京舉辦，將聚焦促進全球產業鏈供應鏈合作。在全球產供鏈出現區域化、短鏈化等趨勢背景下，中方舉辦鏈博會有何考慮和意義？



毛寧：中國政府一貫高度重視維護全球產供鏈暢通穩定，始終以實際行動推動產供鏈國際合作。



首屆中國國際供應鏈促進博覽會將於下周在北京舉行，這是全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，是中國為維護全球產供鏈穩定暢通搭建的開放平台。首屆鏈博會設置了智能汽車、綠色農業、清潔能源、數字科技、健康生活等5大鏈條和供應鏈服務展區。已有來自55個國家和地區的500多家中外企業機構確認參展，包括多家世界500強和全球供應鏈體系的龍頭企業。企業的熱情充分說明，維護產供鏈穩定是世界經濟發展的重要保障，是人心所向。“脫鈎斷鏈”不符合任何一方利益，也行不通。



中國是全球供應鏈融合發展的受益者和維護者。我們將堅持高水平對外開放，與各國共同構築安全穩定、暢通高效、互利共贏的全球產供鏈體系。



總台央視記者：我們注意到，阿根廷當選總統米萊發推表示，“感謝習近平主席對我的祝賀與良好祝願，我向習近平主席致以對中國人民最誠摯的祝福”。發言人對此有何評論？



毛寧：我注意到了有關消息。米萊當選阿根廷總統後，習近平主席向他致電祝賀。



正如我們此前指出，中阿兩國建交半個多世紀以來，始終堅持相互尊重、平等相待、互利共贏，中阿友好深入人心，不斷推進中阿關係發展已成為兩國社會各界普遍共識。中方願同阿根廷新政府共同努力，賡續傳統友誼，拓展互利合作，推動中阿全面戰略夥伴關係長期穩定發展，造福兩國人民。

