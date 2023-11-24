外交部：產供鏈穩定是世界經濟發展重要保障

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月24日電（記者 海涵）首屆中國國際供應鏈促進博覽會即將在京舉辦，將聚焦促進全球產業鏈供應鏈合作。外交部發言人毛寧11月23日在例行記者會上表示，中國是全球供應鏈融合發展的受益者和維護者。我們將堅持高水平對外開放，與各國共同構築安全穩定、暢通高效、互利共贏的全球產供鏈體系。



毛寧表示，中國政府一貫高度重視維護全球產供鏈暢通穩定，始終以實際行動推動產供鏈國際合作。



毛寧說，首屆中國國際供應鏈促進博覽會將於下周在北京舉行，這是全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，是中國為維護全球產供鏈穩定暢通搭建的開放平台。首屆鏈博會設置了智能汽車、綠色農業、清潔能源、數字科技、健康生活等5大鏈條和供應鏈服務展區。已有來自55個國家和地區的500多家中外企業機構確認參展，包括多家世界500強和全球供應鏈體系的龍頭企業。企業的熱情充分說明，維護產供鏈穩定是世界經濟發展的重要保障，是人心所向。“脫鈎斷鏈”不符合任何一方利益，也行不通。



毛寧指出，中國是全球供應鏈融合發展的受益者和維護者。我們將堅持高水平對外開放，與各國共同構築安全穩定、暢通高效、互利共贏的全球產供鏈體系。

