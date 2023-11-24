外交部：日方當以嚴肅態度回應國際社會關切

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月24日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月23日在例行記者會上表示，隨著越來越多的福島核污染水排入大海，國際社會迫切要求建立長期有效的國際監測安排，日方應當以嚴肅認真的態度回應國際社會關切，以負責任方式處置核污染水。



有記者提問，日本首相岸田文雄表示，他與習近平主席在舊金山會見時，雙方同意基於科學解決福島核污染水排海問題。今天，日本政治家山口那津男同王毅外長舉行會見。山口那津男稱，王毅外長表示中方希望以某種方式驗證福島核污染水的安全性。這是否表明中方將參與國際原子能機構對日本核污染水排海的監測安排？還是說，中方想要一個不同的監測安排？



毛寧表示，習近平主席在美國會見日本首相岸田文雄時，就日本福島核污染水排海問題交換了意見。習近平主席指出，日本福島核污染水排海事關人類健康、全球海洋環境和國際公共利益，日方應當嚴肅對待國內外的合理關切，本著負責任和建設性的態度妥善處理。雙方同意本著建設性的態度，通過磋商談判，找到解決福島核污染水排海問題的合適途徑。



毛寧說，隨著越來越多的福島核污染水排入大海，國際社會迫切要求建立長期有效的國際監測安排，日方應當以嚴肅認真的態度回應國際社會關切，以負責任方式處置核污染水，全面配合建立有日本周邊鄰國等利益攸關方實質性參與、長期有效的國際監測安排，防止核污染水排海造成不可挽回的後果。

