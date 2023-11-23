寒潮繼續深入南下　東北地區強降雪趨於結束

中評社香港11月23日電／中央氣象台23日繼續發佈寒潮黃色預警，預計本輪寒潮還將繼續深入中國，南下影響更多地區，東北地區的大範圍降雪趨於結束。



新華社報導，受寒潮影響，23日早晨，內蒙古、寧夏北部、陝西北部、山西、河北西北部及黑龍江西南部、吉林中西部、遼寧等地部分地區降溫6至10℃，內蒙古中部降幅達14至18℃。中央氣象台預計，24日早晨，最低氣溫0℃線將位於蘇皖中部至河南中南部、陝西南部、甘肅東南部等地，內蒙古中東部和黑龍江大部最低氣溫將降至-20℃以下，局地可達-30℃以下。



22日，內蒙古中東部、吉林中西部等地出現小到中雪或雨夾雪，黑龍江南部出現大到暴雪，哈爾濱局地大暴雪（20至25毫米）。這也是本月東北地區經歷的第三場大範圍降雪。23日，東北地區的降雪將趨於結束，內蒙古東北部、黑龍江中東部、吉林中東部等地部分地區還有小到中雪或雨夾雪。



中央氣象台首席預報員符嬌蘭介紹，此次寒潮過程具有影響範圍廣、強度強、部分地區伴有雨雪天氣等特點，較11月4日至6日寒潮過程降溫幅度大，降溫過後最低溫度0℃線位置更偏南，長江中下游及其以北大部地區氣溫創入秋以來新低。



據氣象專家介紹，未來10天，影響中國的冷空氣活動比較頻繁，路徑偏東，中東部大部地區氣溫將接近常年或偏低，其中華北、東北地區氣溫偏低1至3℃，東北部分地區偏低4℃以上。

