南投縣長許淑華開拓茶葉銷陸　累積九千公斤

南投縣長許淑華出席“2023年度南投縣茶葉外銷成果及裝櫃啟運”記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月23日電（記者 方敬為）中國國民黨南投縣長許淑華推動農產外銷，積極開拓大陸市場，今天下午出席縣農會舉辦的“2023年度南投縣茶葉外銷成果及裝櫃啟運”記者會宣布，今年迄今南投縣的茶葉在縣府積極與大陸市場接觸媒合之下，已外銷1.5萬台斤（約9000公斤），履行她競選縣長時對農民朋友的承諾，縣府未來會繼續拓展外銷市場，建立兩岸良善的銷售管道，促進南投農業經濟，嘉惠農民。



南投縣農會23日下午舉辦“2023年度南投縣茶葉外銷成果及裝櫃啟運”記者會，縣長許淑華親自主持，除了見證7000台斤（約4200公斤）的茶葉裝櫃啟運杭州、寧波、湖州，也宣布南投縣今年為止的茶葉銷陸成績達到1.5萬台斤以上。



許淑華表示，縣府積極開拓縣內農業外銷市場，她今年親赴杭州出席兩湖論壇，與大陸公司部門接觸，簽署茶葉銷售相關合作備忘錄，促進南投縣各級農會與杭州市的杭州海藍盛富貿易公司、寧波市的寧波寶盈供應鏈管理有限公司及湖州市的湖州浙北大廈超市有限公司合作，穩定茶葉外銷通路，打開大陸市場，今年的銷售額度超過新台幣5千萬元。



許淑華說，未來縣府除了持續開拓茶葉外銷，在本土市場上也努力拓展通路，包括推動產銷平台，將農特產從產地直送到消費地，讓消費者能直接跟農友購買。目前已在國道關西服務區及台中第六市場進行試營運3場次，均有良好銷售成績，帶動南投在地農特產品的銷售量。



許淑華並預告，今年11月底及12月初將正式舉辦4場次南投青農快閃市集活動，進一步推廣南投農產品，提升農產競爭力與價值。另外有好的平台，也必須有好的品質，縣府與南投各級農會積極輔導農民提升種植技術，改善茶葉品質和包裝設計，以符合國際市場的標準和偏好，不僅增強了市場吸引力，也提升了南投縣作為優質茶葉生產地的品牌形象。