郭辦：侯自己說要三方談　拒馬與會合情合理

郭辦表示，郭台銘與柯文哲未邀馬英九參與會談。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月23日電／藍白整合突破僵局，中國國民黨2024參選人侯友宜與台灣民眾黨參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘今日傍晚4時30分將在台北君悅酒店會談，馬英九也陪同侯友宜前往。郭台銘辦公室下午表示，歡迎邀馬英九見證歷史時刻，前提是三方能談成在野整合，並非郭台銘和柯文哲邀請馬英九。



綜合台媒報導，黃士修說明，21日晚上侯友宜打電話給郭台銘時，就強調“僅三人會面，絕無其他人參與”，這句話是侯友宜講的，所以拒絕馬英九參加會議合情合理。



為了展現促成在野整合的誠意，黃士修也證實，因應未知的變數，郭台銘已在君悅飯店為郭、柯、侯及幕僚等工作人員各準備好一間套房，只要侯願意談，可以通宵作戰。



侯辦發言人李利貞表示，侯友宜非常希望有一個公開、透明的談話，否則若在小房間中，被外界認為有密室協商誤解也不太好，對馬英九也不太禮貌。但因柯辦、郭辦有透過公開受訪與簡訊，再三邀請侯過去，因此侯在下午四點半時，也會前往會談，馬英九也願意做見證人，公開透明走在野合作這一哩路。



不過，黃士修補充說明，侯市長誤會了，稍早他聯訪時表示，歡迎侯友宜邀請馬英九蒞臨見證這個歷史時刻，前提是三方能談成在野整合，並非郭台銘和柯文哲邀請馬英九，當初侯友宜說三方談，也沒有馬英九或其它人，希望侯陣營不要誤解意思。