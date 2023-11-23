10月份中國旅客出行量延續恢復增長態勢

中評社香港11月23日電／記者23日從交通運輸部獲悉，今年10月份，我國旅客出行量延續恢復增長態勢。



在當日舉行的交通運輸部例行新聞發佈會上，交通運輸部新聞發言人孫文劍說，10月份，完成跨區域人員流動量53.4億人次，同比增長50.2%。鐵路客運量同比增長194.1%，水路客運量同比增長117.3%，民航客運量同比增長252%，公路人員流動量同比增長44%。



新華社報導，貨運量保持較快增長。孫文劍介紹，10月份，完成營業性貨運量48.2億噸，同比增長11.7%。分方式看，鐵路貨運量同比增長4.6%，公路貨運量同比增長12.7%，水路貨運量同比增長11.1%，民航貨運量同比增長37.7%。



港口貨物吞吐量增速保持較高水平。孫文劍說，10月份，完成港口貨物吞吐量14.9億噸，同比增長8.1%。分結構看，內、外貿吞吐量同比分別增長7.7%和9%。完成集裝箱吞吐量2632萬標箱，同比增長2.9%。



在投資方面，孫文劍介紹，10月份，完成交通固定資產投資3541億元。今年1至10月，完成交通固定資產投資超過3萬億元，達到32316億元，同比增長4.3%，其中，公路水路完成固定資產投資25685億元，同比增長4.1%。“這為確保完成全年投資目標打下堅實基

礎，為推動經濟運行整體好轉提供了有力服務支撐。”孫文劍說。