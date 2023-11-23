台中藍白合示範區生變？藍營劉燈鐘無黨參選

劉燈鐘登記參選台中第一選區“立委”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月23日電（記者 方敬為）台中市“立委”第一選區中國國民黨不提名，禮讓給台灣民眾黨蔡壁如，國民黨台中市長盧秀燕並表態力挺，成為“立委”選舉“藍白合作”示範區，但恐怕出現變數。國民黨籍金門大學副教授劉燈鐘23日以不掛黨籍的方式登記參選，由於其系出藍營，該區藍白合成效可能打折。國民黨台中市黨部主委顏文正表示，不排除對劉祭出停權或開除黨籍等黨紀處分。



台中市“立委”第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）國民黨未提名參選人，禮讓民眾黨蔡壁如，民眾黨也在選區內掛出蔡壁如與盧秀燕同框的競選看板，宣告藍白合作。不過，先前有意爭取國民黨提名參選的劉燈鐘堅持參選到底，並於23日下午赴台中市選委會登記，正式成為候選人，讓該區藍白合出現變數。



劉燈鐘強調，他堅定參選是對鄉親的承諾，以實際行動服務鄉親，地方建設不能等、偏鄉命運要改變，第一選區的年輕人外移，就業、所得遠落後於台中地區，希望帶來改變的機會。雖然他未獲國民黨的提名，政黨有其考量，他會尊重，不做揣測，他是忠貞黨員，不考慮退黨，因此採取不掛黨籍的方式參選，他會憑著在地方的經營爭取鄉親支持。



國民黨台中市黨部主委顏文正對此表示，劉燈鐘未獲黨提名，不掛黨籍登記參選，黨尊重當事人的決定，至於是否違反黨紀，將開考紀會討論，不排除祭出停權或是開除黨籍等黨紀處分。