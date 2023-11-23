以色列部長暗示“辭職”

中評社香港11月23日電／以色列國家安全部長伊塔馬爾·本·格維爾(Ben Gvir) 接受以色列14電視頻道採訪時表示，如果臨時人道主義停火後加沙地帶的戰爭不繼續下去，他們在政府將無事可做。



TRT消息，本·格維爾表示，如果在臨時人道主義停火後針對加沙地帶的戰爭不繼續下去，他們在政府將無事可做，並表示他聽到了總理本傑明·內塔尼亞胡關於戰爭將繼續的聲明。



本·格維爾部長此前在X平台上發表的文章批評了以色列與哈馬斯達成的囚犯交換協議。



以色列總理內塔尼亞胡在記者會上表示，他們的全部目標是摧毀哈馬斯並奪回俘虜，戰後任何支持恐怖主義的勢力都不會統治加沙，加沙不會對以色列的未來構成威脅。



據媒體報導，在協議的第一階段，哈馬斯將釋放被關押在加沙的50至80名以色列婦女和兒童。 據報導，為此，以色列預計將釋放至少 150 名巴勒斯坦被拘留者，其中大部分是婦女和兒童。



據稱，交換戰俘將通過宣布加沙為期4天的人道主義停火來進行，在協議範圍內每天將有約300輛卡車進入加沙。



據以色列稱，哈馬斯的武裝派別卡薩姆旅關押著 239 名以色列囚犯。



以色列監獄約有7000名巴勒斯坦人被拘留，其中2000多人是行政拘留者。



自10月7日以來，以色列軍隊在被占領的約旦河西岸和東耶路撒冷拘留了約3000名巴勒斯坦人。