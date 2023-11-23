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港股收市轉升近1% 主板成交977.4億元
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2023-11-23 17:33:54
中評社香港11月23日電／港股午後由跌轉升。恒生指數高收近1%，收報17910點，升176點，升幅0.99%。主板總成交金額回升至約977.4億元。
香港電台報導，科技指數升穿4100點水平，收報4117點，升87點，升幅2.17%。騰訊、小米及京東升近2%或以上，百度及小鵬汽車急升近7%，是表現最好的2隻科指成份股。
內房及物管股連日上升。龍湖及碧桂園服務分別急升13%及12%，是表現最好兩隻藍籌股。碧桂園急升23%。
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