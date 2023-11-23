郭台銘作風強硬　稱馬朱是重量級不速之客

鴻海創辦人郭台銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社11月23日台北電（記者 張嘉文）藍白郭三邊在君悅飯店舉行重大協商會談，但三邊對於哪些人要加入談判都有意見，獨立參選的鴻海創辦人郭台銘一再表示，他今天是主人，是侯友宜請他出來幫忙當桶箍，原本說好是郭柯侯三人各帶一位幕僚，但沒想到他的貴人馬英九有空過來，朱立倫也是，兩位都是重量級的不速之客。



郭台銘強調，馬英九當見證人沒問題，但朱立倫代表政黨，而他不是政黨，如果藍白兩個政黨要談，他就退出。



馬英九則說，他是見證人不發言。朱立倫則強調，侯是國民黨提名的參選人，但要有政黨的支持，而柯文哲也是民眾黨主席，雙重身份，因此他的出席有其合理性。



朱立倫則說，侯友宜能代表國民黨的“總統”候選人，但不能代表所有人，因此他也堅持出席。



朱立倫指出，侯友宜作為國民黨提名的候選人，柯文哲主席是雙重角色，也代表民眾黨，“而我作為國民黨黨主席，陪同候選人參與今天會議，不但具有正當性、必要性，而且侯友宜不能一個人完整代表所有人”。



朱立倫說，侯友宜代表候選人、但也必須獲得（國民黨）黨的全力支持，“我出席代表國民黨支持在野合作，也謝謝郭台銘、柯文哲，也要特別謝謝馬英九前“總統”。馬英九則表示，他作為見證人，原則上不發言。