台10月工業生產指數連17黑　恐黑到年底

10月製造業生產指數年減1.93%。（照片：擷取自台“經濟部”統計處網站） 中評社台北11月23日電／台官方原本期待10月工業生產指數有機會負轉正，但“經濟部”統計處今發布，10月指數仍年減2.32%，生產量拉出慘澹連17黑，續寫史上最長衰退紀錄。“經濟部”更預估明年1月才有機會轉正，也就是工業生產表現，將會續黑到年底。



其中，電子零組件業生產指數96.02，年減0.65%。“經濟部”分析，終端電子產品需求疲弱，且半導體供應鏈持續庫存調整，但12吋晶圓代工受惠人工智慧與高速運算需求強勁呈現增產，抵銷部分減幅。



但悲觀中也有好消息，從工業生產各月指數曲線觀察，可看出減幅不斷在收斂，8月前跌雙位數，到9月已縮小為負6.9%，10月再減到2.3%，衰退逐步縮小中。



對於10月未轉正，“經濟部”統計處副處長黃偉傑解釋，主要還是終端市場需求續呈疲軟，產業鏈持續庫存調整所致。



整體六大製造業，10月是“2紅4黑”，好的是“電腦、電子產品及光學製品業”與“汽車及零件業”，各增12.5%、2.4%，前者指數還創歷年新高。不好中跌最多是“機械設備業”負17%，“化學材料及肥料業”與“基本金屬業”是個位數減幅，“電子零組件業”僅微減0.6%最少。



主要是電子零組件業中的類別“積體電路”，這次微增0.37%，結束連續13個月負成長，“面板及組件”也連3個月見紅，消弭該主業別大部份減幅。



黃偉傑說明，積體電路受惠AI、高速運算需求，在高階製程上面持續增產，只是成熟製程尚未回升。傳統產業，則是全球經濟成長平緩，下游產業持續消化庫存中。可是汽車因國內車市持續熱絡，車用晶片等零件供應充足，轉為正成長。



統計處預估11月工業生產還要續減1.2%到5.5%，沒有見紅機會。黃偉傑更直言，接下來12月也看不出可以轉正。目前只能確定，明年1月應該能正成長，主要是今年春節落點在1月，基期低很多。

