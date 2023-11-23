韓國情報機構初步研判朝鮮射星獲成功

中評社香港11月23日電／韓聯社消息，韓國國家情報院（國情院）23日表示，院方初步研判朝鮮偵察衛星成功發射升空並正常入軌。



國情院當天在國會情報委員會閉門會議上如上彙報。國情院方面表示，院方研判朝鮮射星成功的背後有俄羅斯的幫助。朝俄領導人9月份會晤當時，俄羅斯總統普京曾公開表示將支援朝方的發射活動。而且院方掌握到朝俄之間進行相關交流的跡象，即朝方向俄方提供設計圖、前兩次發射的航天運載器相關數據，俄方則向朝方提供對這些數據的分析結果。但國情院方面答議員問稱，除此之外，院方未掌握到具體證據。



對於朝方在正式進入發射窗口期之前提早發射衛星一事，國情院院長金奎顯表示，朝方可能因天氣條件而提早發射衛星，以避免重蹈前兩次射星失敗的覆轍。



國情院稱，對朝方第一次發射的偵察衛星殘骸進行分析的結果顯示，該衛星的測量精度不及亞米級別，執行不了偵察任務。朝方主張衛星拍攝回傳關島的影像，但衹有朝方公開影像才能真正瞭解到衛星能力，否則難以估測其實際性能。



對於核子試驗問題，國情院指出，並未發現朝方第七次核子試驗臨近的跡象，但要注意的是，核子試驗完全取決於朝鮮最高領導人的決心。院方認為，朝方在年內進行核子試驗的可能性不大，但到明年，只要朝方領導人金正恩下定決心，朝方就隨時都能進行核子試驗。