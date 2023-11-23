侯友宜拒小房間三人談　稱應公開透明

國民黨2024參選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 侯友宜、朱立倫、馬英九、柯文哲、郭台銘23日傍晚一同齊聚君悅飯店協商藍白合。（中評社 楊騰凱攝） 左起，馬英九、侯友宜、朱立倫。（中評社 楊騰凱攝） 柯文哲（左）與郭台銘。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、馬英九以及台灣民眾黨2024參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘23日傍晚一同齊聚君悅飯店協商藍白合。侯友宜現場公布柯文哲今早傳來的簡訊，柯說，郭台銘需要找一個理由退選，可以給郭面子去郭住家談。不過侯強調，房間是密室，侯要公開透明。



侯友宜表示，所有在野大團結的力量集中在這裡，他記得前兩天確實由他打電話給郭台銘，因為當天是柯文哲善意打電話給侯後，侯提出了一個解方，希望在大家15日在馬辦達成的六點共識，可以把民調爭議解決，大家重回九分民調，所以侯舉行了記者會。



侯友宜指出，到了晚上侯想，郭台銘也是他們的老大哥，民調判定誰勝誰負，如果有郭台銘的參與，侯會覺得更圓滿。所以侯特別打給郭台銘，郭台銘很關心侯，也關心柯文哲。聊了很久後，郭台銘問侯還要對民調有不同看法嗎？侯說民調這些問題是連續六點後面的問題，要公開面對解決。



侯友宜表示，後來郭台銘跟侯說，能不能8點之前到郭家，郭約柯文哲一起，三個人坐下來好好談。侯跟郭說，三人見面一定是公開透明可供大家檢視的，所以很侯婉拒三人在郭家見面。



侯友宜說，當時侯是希望藍白整爭點合可以落幕，當藍白整合落幕後，再去見郭台銘或許更圓滿，所以郭台銘與馬英九都是桶箍，一起見證歷史一刻。



接著侯友宜表示，侯今天早上接到柯文哲的簡訊，柯文哲說大家一起解決台灣問題是好的，三人一起見面也是塑造團結台灣的形象。如果可以的話，找一個場合，但是是公開的，大家見面談，“還是你只想要我和你兩人談”？接著柯文哲在簡訊說，柯主張三人談，公開地點就可以，不是秘密見面。

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侯友宜指出，柯簡訊還說，如果Credit要歸功於郭台銘，也可以在郭台銘家，不然找一個飯店都可以，“他需要找一個理由退選，所以給他一個面子也是好的”。



侯友宜表示，因為從頭到尾都是柯文哲拜託馬英九出來見證，問題還沒解決，所以還是要回到馬英九那邊畫下一個句點。不論那個句點是好或不好，柯文哲請託了馬英九，總是要給見證人一個圓滿交代。



侯友宜要求，進入房間是密室，還是公開透明面對團結，才是國民黨要的。＜nextpage＞