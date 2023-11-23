非綠整合談判破裂　侯馬朱6點半走人

非綠整合談判破裂，侯馬朱傍晚6點半走人。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、馬英九、中國國民黨2024參選人侯友宜、黨主席朱立倫5人在23日下午會面。侯談起民調，朱也跟著說明，提到政黨實力等，由於各持已見，6點半談判破裂，侯馬朱先走人。柯郭留下來台上繼續講，到6點36分，柯郭簡單講了幾句也決定離開，不歡而散。



中場休息後，柯文哲先開嗆“總統”要能面對困難，“不是需要一堆保母”。侯友宜則反擊說，人要守誠信，簽的協議要遵守。但由於會場僅借到晚上19時，6時30分就開始清場，會談未有結果就宣布結束。



在會談過程，柯一改過去對藍營溫和的態度，猛批侯，把私人簡訊拿出來唸，是名嘴與側翼在做的事，不是“總統”做的事、作為“總統”候選人，應該單獨面對問題，而不是需要一堆保姆。柯一席話讓現場媒體響起一陣掌聲、叫好。



柯文哲、郭台銘23日下午邀約侯友宜赴君悅酒店進行“藍白郭”整合會談，在下午4點半侯友宜、馬英九、國民黨主席朱立倫抵達，雖然5人相互握手致意，但會談氣氛郭台銘卻強硬要求衹有侯、郭、柯三人會談，並稱馬、朱是“重量級不速之客”，且當侯堅持討論民調問題時，郭則說自己要上洗手間，民調的問題他沒有發言權，中場休息。

