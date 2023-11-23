藍白郭協商一個多小時沒結果　5人皆離場

馬英九先離開會場。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北11月23日電（記者 張嘉文）藍白郭三邊下午在台北君悅酒店舉行協商會談，但三邊對於哪些人要加入談判，以及會談是否要另闢場所進行等等都有意見。由於國民黨侯友宜堅持，先回到藍白二會，在馬英九見證之下的六點共識來進行爭議的解決。鴻海創辦人郭台銘隨即表示，不然就現場開始談，也都訂好便當跟消夜，但大家要想的是，等一下怎麼離開，是否現在就離開，還是現在開始談，還是要擺擂臺、辯論台。



原本郭台銘主張，柯侯郭三人到25樓的房間談，他交代飯店全程錄影，保證公開透明，但侯友宜不願意，在開始談之後的一個多小時後，5人就不歡而散離場。



侯友宜、朱立倫、馬英九在下午4時45分抵達君悅飯店三樓宴會廳，下午5時12分民眾黨“總統”參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘才抵達。五人見面後，郭台銘率先發言致詞，多次直指侯友宜前晚致電給郭，稱他“老大”，請他出面當“桶箍”，但沒想到馬、朱等“重量級的不速之客”抵達，需要時間準備。



郭台銘希望，如果還要談誤差範圍之內誰讓誰，談不出結果，還是這頁就翻過去，不希望有無言的結局，有一個馬到成功的前程。所以他邀請柯文哲、侯友宜各帶一位幕僚，上去已預定好的房間，但一切公開透明錄影，談的過程沒有一個字會漏掉，是否能給私密空間，他要徵求侯友宜同意。



但侯友宜仍堅持就現場公開談，引來郭台銘不滿，他直接說，那場會談他沒有參與，所以容許他先去上個廁所，等藍白兩邊說好他再加入。



民眾黨柯文哲則一臉尷尬，因此宣布，不然休息五分鐘好了。待休息回來後，柯文哲則轉達郭台銘說法，要藍白雙方先談好，他再進來，因此台上只剩柯文哲、馬英九、侯友宜和朱立倫。

