非綠談判無言結局　黃珊珊：柯明天當然登記

民眾黨主席、2024參選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月23日電（記者 鄭羿菲）2024大選在野整合，台灣民眾黨柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、馬英九、中國國民黨侯友宜、黨主席朱立倫5人23日下午在君悅酒店會面。進行一個多小時後在在6點半談判破裂，侯馬朱先走人、郭柯留在台上，6分鐘後也散場。郭表示，很不幸無言的結局還是發生了，也許是“中華民國”的命運。本來講好三人會談，他卻被升格為見證人，他是被換掉了嗎？他很難接受！



5人都散場後，柯文哲競選總幹事黃珊珊在媒體堵訪時，被問及明天是否會出現去登記？黃回應，“當然”，不出現是不選的意思嗎？媒體追問，藍白郭整合是否破局了？黃則說，媒體看的東西跟她看的東西有不一樣嗎？她不知道，不要問她。



“中選會”的參選登記到明天下午5點半截止。



郭台銘批評，今天本來希望漏夜長談，能談出比較好的結局，但很不幸大家還是在上統計學的課，應該要翻過了，這對“中華民國”的前途、對台灣的未來，絲毫沒有幫助，浪費大家的時間，有意義嗎？大家若是用不願承認事實的謊言去說另一個謊言，對台灣的結局是不好的。



接著，柯文哲與郭台銘依序離開會場，媒體詢問，是否破局？參選到底？有柯郭配嗎？柯、郭2人都不回應。



柯文哲、郭台銘23日下午邀約侯友宜赴君悅酒店進行“藍白郭”整合會談。在下午4點半侯友宜、馬英九、國民黨主席朱立倫抵達，雖然5人在會談開始相互握手致意，但氣氛卻不和緩。