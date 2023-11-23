郭台銘不滿侯大談民調　尿遁離場去喝咖啡

民眾黨參選人柯文哲與國民黨侯友宜在會場內為民調爭吵，郭台銘走出會場，發臉書調侃“裡頭上統計課，我們在外面喝咖啡”。（郭台銘臉書） 中評社台北11月23日電（記者 鄭羿菲）2024大選非綠整合，台灣民眾黨柯文哲、中國國民黨侯友宜、鴻海創辦人郭台銘23日下午在君悅酒店進行會談。因馬英九、國民黨主席朱立倫也來，侯友宜又堅拒闢室柯侯郭三方會談，場面一度充滿火藥味。會談途中，侯開始談民調，郭台銘不滿，稱他要上洗手間暫時離席，這段期間郭台銘到會場外與副手賴佩霞喝咖啡，並在臉書發文調侃“裡頭上統計課，我們在外面喝咖啡”。



郭台銘今天在君悅酒店的安排是柯侯郭各有一個行政套房，另也租了一個開記者會的大廳，希望柯候郭在房間裡談，有結果再出來開記者會，但侯友宜堅持拒絕，要求公開談，談氣氛很尷尬。



郭台銘直言稱馬、朱是“重量級不速之客”，且當侯堅持討論民調問題時，郭有點不高興說自己要上洗手間，民調的問題他沒有發言權，中場休息。



約在6點半談判破裂，侯馬朱先走人、郭柯留在台上。郭表示，很不幸無言的結局還是發生了，也許是“中華民國”的命運，本來講好三人會談，他卻被升格為見證人，他是被換掉了嗎？他很難接受！



郭台銘批評，今天本來希望漏夜長談，能談出比較好的結局，但很不幸大家還是在上統計學的課，應該要翻過了，這對“中華民國”的前途、對台灣的未來，絲毫沒有幫助，浪費大家的時間，有意義嗎？大家若是用不願承認事實的謊言去說另一個謊言，對台灣的結局是不好的。