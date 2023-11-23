柯文哲不留情面嗆侯　5份民調你都是敗的　

柯文哲。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北11月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、馬英九、中國國民黨2024參選人侯友宜、黨主席朱立倫5人在23日下午會面，但在討論民調誤差範圍時，郭離場，柯以三寸不爛之舌與朱侯相爭。當侯重提民調，強調要把6%爭議說清楚時，卻遭到柯反嗆，6份民調中，他沒有讓的話，有5個你都是敗的！



柯文哲、郭台銘23日下午邀約侯友宜赴君悅酒店進行“藍白郭”整合會談，在下午4點半侯友宜、馬英九、國民黨主席朱立倫抵達，雖然5人在會談開始相互握手致意，但氣氛卻不和緩，郭稱馬、朱是“重量級不速之客”，且當侯堅持討論民調問題時，郭則說自己要上洗手間，民調的問題他沒有發言權，中場休息。



柯文哲表示，在馬辦簽的6點協議書，到現在為止他都還在遵守，只是第三點誤差範圍有點卡住，爭議無法解決，應該思考台灣下一步該怎麼樣，當選“總統”後有很多問題要解決，當“總統”候選人要有能力面對困難，而不是有一堆保母。



侯友宜說，今天是要有一個公平機制，公開的對話很重要，公開的對話很重要，今天是關鍵時刻，希望大家把事情釐清，以科學方式，讓政治問題讓6%爭議說清楚，民調不是問題，但是關鍵。



柯文哲指出，今天是台灣危急的時刻，現在離登記時間只剩下最後22個小時，我們要思考到底該怎麼做才比較好，政黨輪替是台灣目前的主流民意，對他來說，他的邏輯是怎樣的組合可以贏？侯友宜卻一直糾結民調，他就明白講了，你今天在糾結的是他要讓幾%才可以贏。柯文哲酸，如果你直接看民調，不讓%，除了1個平手以外，“其他民調有5個你都是敗的”！

