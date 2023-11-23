國民黨：預計明下午召開中常會就是最後期限

國民黨、民眾黨與郭台銘23日會談不歡而散，國民黨晚間召開記者會回應。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨侯友宜、國民黨主席朱立倫、馬英九以及台灣民眾黨2024參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘今日下午一同齊聚君悅飯店協商藍白合，最終不歡而散。藍軍馬朱侯3人在6點半離場走人，國民黨隨後在7點半召開記者會。



國民黨中央由文傳會主委林寬裕、黨發言人楊智伃和侯競辦發言人李利貞三人召開記者會，對於藍白是否破局的問題強調，會繼續秉持耐心、同理心到最後一刻。但是由於侯友宜副手人選，黨內還有中常會的程序需要召開，預計明天下午就會召開中常會，可能是最後期限。



“中選會”受理參選登記是到明天下午5點半截止。



林寬裕表示，今天侯友宜是受到鴻海創辦人郭台銘邀請下前去參加會談，侯去之前就已經清楚表達希望公開透明原則之下進行會談，不希望讓大家有覺得密室協商的誤解。



媒體問到侯友宜是否已經準備副手人選，明天準備登記？李利貞表示，國民黨一定會保持最大誠心、耐心、最高同理心，堅持到最後一刻，一定會等到最後一刻。但是有法律的登記截止時間，在這之前一定會等。



楊智伃指出，此刻不預設立場，所以副手問題不討論，國民黨一定會等到最後一刻，黨內還有中常會要通過的程序，預計明天下午召開中常會，必須完成程序。但是會以誠心、耐心、同理心，等到最後一刻，不會放棄。