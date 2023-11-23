談判破裂後　國民黨：馬朱侯受到很大屈辱

國民黨發言人楊智伃提及，場君悅飯店會談，侯友宜、朱立倫和馬英九受到很大的公開屈辱。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月23日電（記者 張嘉文）2024大選在野整合，中國國民黨參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、馬英九及台灣民眾黨參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘23日下午在君悅飯店協商，不歡而散，馬朱侯在傍晚6點半氣沖沖離場走人。國民黨在7點半召開記者會，發言人楊智伃提及，下午這場君悅飯店會談，侯友宜、朱立倫跟馬英九受到很大的公開屈辱。



國民黨隨後召開記者會表示，侯朱馬三人在君悅飯店受到很大的公開屈辱，但國民黨認為，只要大我大一點，小我小一點，國民黨都可以忍辱負重，吞下來。既然柯文哲都說依然承認15日的六點協議，如果真的認可，就在剩下時間，把沒有完成的路走完。



針對在野整合，侯友宜、柯文哲、郭台銘、馬英九、朱立倫23日下午在君悅飯店會面，但經約1小時半的激辯，最後以不歡而散落幕，國民黨並在晚間7時半召開記者會，由文傳會主委林寬裕、國民黨發言人楊智伃、侯辦發言人李利貞出席。



楊智伃提及，下午這場君悅飯店會談，侯友宜、朱立倫跟馬英九受到很大的公開屈辱。林寬裕說，馬英九、侯友宜跟朱立倫都受了相當的屈辱，真的覺得這樣對待前“總統”、政黨主席、大選參選人並不妥適。但國民黨認為，只要大我大一點，小我小一點，國民黨都可以忍辱負重，吞下來。



媒體詢問，發言人提到君悅飯店會談是個屈辱，但郭台銘多次強調自己是主人，但郭辦方面的主持人有點情緒失控，會否覺得這場會談有鴻門宴的感覺？



林寬裕說，整個過程透過直播，全台觀眾都看的到，過程到底是什麼，起碼留給社會公平。



李利貞指出，侯友宜堅持公開透明談話，剛才所有過程都呈現在媒體、網路上，民眾眼睛是雪亮的。