杜震華：習拜會緩和中美關係 美國需要幫助

中國文化大學全球商務學位學程兼任副教授杜震華接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月24日電（記者 張穎齊）中美領導人習近平、拜登日前在美國舊金山會晤，牽動國際情勢。中國文化大學全球商務學位學程兼任副教授杜震華接受中評社專訪表示，習拜會對中美關係有和緩效果，中美交流對台灣經濟也有幫助，兩岸也能不那麼對立，是彼此都所樂見的。



杜震華，美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士，歷任商業發展研究院商業政策所特聘研究員兼所長、“經濟部”顧問、台灣經濟研究院顧問、NCC通訊傳播委員會委員、外貿協會董事、“國大代表”、“中央研究院”經濟研究所副研究員、台灣大學“國家發展研究所”副教授。



杜震華說，習拜會的成因是，美國慢慢感覺到中國的進步近逼美國，美國先前圍堵中國的策略效果不大，反而美國自己也受傷，美國許多大企業都反映喪失了中國的市場，中國科技突飛猛進，也漸漸有能力可反擊美國。美國發現不對勁，認為彼此對峙最終會兩敗俱傷，中國仍會繼續成長，美國才要調整步伐，釋出善意來習拜會。



杜震華說，美國在一些科技、國際政策上，也需要中國協助，另外還有包括朝鮮、中東以哈衝突等問題，甚或非洲、東南亞、南海等，美國在這些地區的問題，若無中國幫助，美國也會失去很多利基，美國展現善意要見面，中國接受，對中美關係的交流有所幫助，稍微往正常的情勢發展。

