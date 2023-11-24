中評關注：藍白合若破局 下一步會怎麼樣？

藍白郭三方齊聚君悅飯店進行會談，但最終不歡而散，藍白也宣告破局。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月24日電（記者 張嘉文）2024大選非綠整合，中國國民黨參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、馬英九以及台灣民眾黨2024參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘23日傍晚齊聚台北君悅飯店協商，最終不歡而散。



即便國民黨後續釋出善意，仍強調會等到最後一刻，走完15日藍白二會的六點協議，但民眾黨方面後續發出採訪通知表示，柯文哲將在24日上午11點前往“中選會”正式登記參選。



民眾黨宣布柯文哲將登記參選的時間後，國民黨也發出採訪通知，將在24日早上11點召開中常會，預計會中將通過侯友宜副手人選，侯可能在下午和副手一同赴“中選會”登記參選。



藍白破局後的2024大選情勢，鴻海創辦人郭台銘應是不會登記，藍綠白三足鼎立的選局，民進黨賴清德基本盤穩固，綠營支持者有將近四成鐵票穩操勝券，在野勢力唯一能贏的機率，將取決於藍白之間的絕對棄保，也就是看誰能複製去年縣市長選舉中的台北市長和新竹市長的選戰模式。



其中，柯文哲方面原本寄希望於侯友宜在藍營內部仍有許多不滿的聲音，有了這些不滿侯的藍營選民，在藍綠白三足鼎立選局中，自己有望複製2022年新竹市長高虹安勝選模式，將侯友宜變成當時的國民黨林耕仁，侯被邊緣化後，藍營選民自行棄保，大量轉投給有機會打敗賴清德的柯文哲。

