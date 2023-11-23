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民衆黨宣布　柯文哲明上午11點登記參選
http://www.CRNTT.com   2023-11-23 21:41:05


柯文哲。（中評社　鄭羿菲攝）
　　中評社台北11月23日電（記者　鄭羿菲）非綠陣營馬英九、郭台銘、柯文哲、侯友宜、朱立倫5人23日下午的君悅飯店會談不歡而散，非綠談判成為無言結局。民衆黨23日晚間8點半發出采訪通知，主席柯文哲將在24日上午11點攜副手前往“中選會”登記參選，并接受媒體訪問。

　　至於柯文哲的副手是誰，民衆黨仍諱莫如深。到23日晚上10點多的訊息，目前藍白並無繼續談的跡象。

　　依據“中選會”公告，11月20日至24日受理候選人登記申請。目前僅有民進黨賴清德、蕭美琴已完成登記參選。 

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