牛煦庭：藍白DNA不同　情緒會過理性會在

國民黨桃園市第一選區候選人、市議員牛煦庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）針對藍白合昨晚談判仍無結果，中國國民黨桃園市第一選區候選人、市議員牛煦庭接受中評社訪問認為，藍白合談判是一件有極大壓力且難度極高的事情，因為藍白兩黨各自的支持者DNA本來就不完全相同，但他相信情緒會過、理性會在，只要能把道理講清楚，最後還是能獲得選民的支持與諒解。



牛煦庭，英國倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士，2016年加入國民黨，曾任國民黨桃園市黨部“國民學堂”執行秘書，2018年因不滿桃園市黨部背離“年輕化”目標與提名“加一”原則，拒絕參加黨內初選，轉以無黨籍身分參選桃園市第二選舉區（龜山區）議員選舉，並以第三高票當選。今年2月為參選“立委”重返國民黨，5月通過國民黨初選，宣布參選桃園市第一選區“立委”。



從原本的“藍白合”，到“藍白拖”，變“藍白郭”，最後卻是一場空。牛煦庭表示，藍白合談判是一件有極大壓力且難度極高的事情，因為藍白兩黨各自的支持者DNA本來就不完全相同，這一段時間大家都努力了，兩黨都以最大誠意積極在促成藍白合，大家也都盡了全力。



牛煦庭指出，他身為國民黨“立委”候選人的小雞，仍希望即便藍白各走各的路，至少彼此可以口不出惡言，互相祝福就好，因為他相信在“立法委員”的層級，藍白兩黨還是要共同作戰，不管2024大選最後是誰當選，大家都不希望民進黨在“立法院”繼續過半，所以他認為在“立法委員”的層級，藍白兩黨還是有很大的共識。



在“立法委員”要共同作戰的戰略目標下，牛煦庭認為，藍白“立委”候選人的小雞們還是要繼續努力，像他這次參選的桃園市第一選區“立委”選舉，並沒有民眾黨的候選人，但上屆就有民眾黨的候選人，所以他仍會積極去爭取民眾黨支持者的認同。



牛煦庭強調，候選人最後還是要訴諸人民，大家應該把心態調整回到政治的初衷和本質，人民想要的是什麼？人民想要的政策是什麼？人民想要的價值是什麼？只要方向正確，努力去談這些理念和想法，才能夠把衝擊降到最低。



藍白破局是否擔心會影響“立委”選情？

