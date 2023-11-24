快評：歷史重演　愧對下架民進黨的主流民意

中評社快評／侯友宜、柯文哲、郭台銘、馬英九及朱立倫23日傍晚在君悅飯店舉行的會面氣氛火爆，破局收場。民眾黨、國民黨昨晚都發出採訪通知，柯文哲、侯友宜今天上午都將與副手前往“中選會”登記參選。事情發展至此，似乎已無轉圜空間。



24年前，1999年7月16日，同一家飯店（君悅飯店的前身凱悅飯店），時任國民黨秘書長的章孝嚴（現名：蔣孝嚴）與已經宣布參選的前台灣省長宋楚瑜會談，結果會談失敗，藍營一分為二，陳水扁坐收漁利，民進黨第一次上台執政。



歷史重演，驚人相似。藍白因何無法整合，當局者迷、旁觀者清。很早就有分析指出，藍白都是談假的，只是想把談判破裂的黑鍋扔給對方。藍白主事者忘了對民眾許下的承諾，愧對期待政黨輪替、下架民進黨的主流民意。



藍白合曲終人散，各奔前程，對白營支持者而言，可能是一種解脫；對藍營支持者而言，則是無言、沮喪或憤怒。柯文哲、侯友宜今天登記參選、副手亮相之後，藍白勢將由合轉鬥，為爭奪選票激戰，棄保的話題隨之而起。



台灣選舉史上不乏操作棄保牌的先例，有成功也有失敗。這一次因為藍白各自掌握部分優勢，很多分析認為棄保不會乾淨，民進黨勢將得利。藍白合破裂的結果，極可能是2000年大選翻版。

