李家超：香港應把握一國兩制與基本法優勢

香港特別行政區行政長官李家超出席並致辭（中評社 陸文煜攝） 中評社香港11月24日電（記者 陸文煜）由紫荊雜誌社和天大研究院共同主辦的“第八屆‘一國兩制’與香港基本法研討會”於11月23日在香港舉行。香港特別行政區行政長官李家超出席並致辭時表示，香港要從四個方面把握好“一國兩制”和《基本法》給予的獨特優勢，應堅守“一國”，弘揚愛國主義；發揮“兩制”，聯通內地和全球發展機遇；要主動出擊，推廣“一國兩制”成就；要居安思危，完善維護國家安全制度。



李家超表示，習近平主席去年七月一日發表重要講話時指出，“一國兩制”實踐在香港取得舉世公認的成功。“一國兩制”的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定。中央政府所做的一切，都是為了國家好，為了香港好，為了港澳同胞好。



李家超指出，二○一九年，香港經歷了“黑暴”、港版“顏色革命”這場浩劫。在中央果斷實施《香港國安法》和完善特區選舉制度，落實“愛國者治港”原則以來，香港實現由亂到治，現正處於由治及興的關鍵期。我們必須全力以赴，群策群力地向由治及興這個目標奮發圖強。



李家超就香港應該如何把握好“一國兩制”和《基本法》給予的獨特優勢分享四點看法：



第一，要堅守“一國”，弘揚愛國主義。李家超表示，香港特區必須堅定維護《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”和高度自治的方針，堅持依法治港，堅持“愛國者治港”原則。他在上月發表第二份《施政報告》，其中提出開展愛國主義教育，增強市民對國家和中華優秀傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結。政府將通過校園教育、增強博物館資源、舉辦文史活動等，不遺餘力地在社會建立以愛國愛港為核心、與“一國兩制”方針相適應的主流價值觀。

