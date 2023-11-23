明天會不會有大驚奇？侯柯都上午11點多登記

民眾黨的採訪通知，顯示柯文哲與副手24日上午11點至11點25分抵“中選會”登記。(民眾黨提供) 中評社台北11月23日電（記者 林淑玲）在野整合23日傍晚談判破裂後，中國國民黨、台灣民眾黨晚上都發出前往“中選會”登記參選的採訪通知，但懸疑的是，先發通知的民眾黨顯示柯文哲與副手上午11點至11點25分抵“中選會”，後發通知的國民黨指侯友宜與副手是11點45分前往“中選會”登記。



24日是大選登記的最後一天，“中選會”受理到下午5點半，藍白兩組人都選在上午11點多的時間登記，引發聯想，會不會在最後一刻完成整合？還是從登記就要開始大火拚？



大選登記通常會有大批人馬參與造勢，一般會錯開登記時間，以免發生衝突。侯友宜與柯文哲明天幾乎在同一時間前往“中選會”登記，是否會有意外驚奇！



2024大選，根據相關民調，如果三足鼎立，民進黨賴清德勝率極高。近日藍白都強調會整合到最後一刻，不會放棄。柯文哲日前甚至表示他是外科醫師出身，處理政治事物會以外科手術方式面對，判斷越後面越準，可能在最後30秒才會決定。



23日傍晚談判破裂後藍白談話都帶著火氣，國民黨甚至開記者會強調，馬朱侯在君悅飯店現場受到很大屈辱。沒有跡象顯示晚上有繼續談。



到23日晚上為止，藍白只公布24日上午要前往登記，並未公布副手人選。