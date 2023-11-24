立法會續辯論施政報告致謝案 議員談促振經濟

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月24日電（記者 盧哲）香港特區立法會大會22日起一連三日、分為四個環節辯論《施政報告》致謝議案。23日的大會上，立法會進行第二節辯論，主題為不斷增強發展動能。多位議員對如何持續振興香港經濟表達了對政府支持並提出了看法；亦有議員對香港樓市表示關注，期望政府監察樓市動態，適當及時調整政策。



行政會議成員、經民聯議員林健鋒表示，非常支持今年的施政報告，為香港的發展提出短、中、長期措施，相信2024年香港一定會更好。林健鋒說，香港經濟復甦速度不似預期，預料整體經濟明年首季後才有望平穩，雖然政府已推出開心香港、香港夜繽紛等活動，商界亦積極配合，但始終屬短期做法，政府要盡快落實長遠措施，必須多管齊下提振經濟。



林健鋒還提到，全世界都在積極搶人才，當局必須要有吸引及便利他們來港的政策，讓人感覺香港宜居、宜業、宜遊，願意在港落地生根，希望香港在出招方面更積極進取。在樓市辣招方面，林健鋒說，雖然經民聯歡迎政府一系列減辣措施，但觀乎市場反應認為措施偏向保守，希望政府觀察市場反應後，如兩、三個月後無異常情況，在明年2月財政預算案時能全面撤辣，讓市場回復正常及健康發展。



議員陳仲尼表示，政府在樓市辣招減辣的方向正確，但香港正經歷“負財富效應”，資產價格如物業及股票都下跌，令資產持有人的財富減少，繼而可能影響各種投資及消費情緒，窒礙經濟復甦速度，他認為特區政府應持續動態監察樓市未來發展，防止樓市下跌趨勢不可逆轉，造成大量負資產個案。



自由黨主席、議員邵家輝表示，整體非常支持政府一系列增強發展動能的工作，包括多項支援中小企應對挑戰的措施，成立跨部門電子商貿發展專責小組等。他認為，政府推出“香港夜繽紛”活動是成功的例子，建議政府可帶頭做更多不同活動，例如發展“演唱會經濟”。同時，政府可發展更多特色旅遊，例如善用香港島嶼的陽光與海灘優勢。