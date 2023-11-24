中評現場：專家共論基本法與香港發展機遇

活動現場（中評社 陸文煜攝） 中評社香港11月24日電（記者 陸文煜）“第八屆‘一國兩制’與香港基本法研討會”於11月23日在香港舉行。主旨演講環節，來自全國人大常委會港澳基本法委員會、全國港澳研究會以及高校系統、研究機構的13位專家學者，圍繞研討會主題，從不同視角分享觀點和看法。學者普遍認為，在由治及興新階段，香港要把握“一國兩制”和《基本法》下的重大發展機遇，持續激發香港發展新動能。

