經民聯發布“推動大規模舊區重建”研究報告

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月24日電（記者 盧哲）經民聯23日在立法會召開記者會，公布“關於推動大規模舊區重建”研究報告。聯盟認為，舊區居民要安居，舊區重建須加快，並重點提出推動舊區重建11項建議，包括設立舊區重建KPI，每5年啟動750幢舊樓重建，提供逾1.1萬個住宅單位，以及成立專項基金注資市建局，解決重建的資金問題等。經民聯促請特區政府以大規模重建舊樓為契機，令舊樓居民告別惡劣居住環境，真正實現安居夢，以加快解決房屋這個頭號民生難題。



香港樓宇老化問題嚴重，樓齡達50年或以上、已經超過設計使用期限的私人樓宇多達8700幢，對不少舊區的居民造成極大安全隱患。在當日的記者會上，經民聯主席盧偉國表示，在舊樓、“三無大廈”和劏房問題“三重打擊”下，導致香港不少舊區出現各種衞生、管理、治安問題，不但影響市民安居，更威脅市民生命財產安全，成為香港“計時炸彈”。經民聯提出“關於推動大規模舊區重建”研究報告，重點提出推動舊區重建的11大建議：第一是全面檢討《市區重建策略》，設立舊區重建KPI，每5年啟動750幢舊樓重建。這樣不但可提供逾1.1萬個住宅單位，至少可供約3萬人居住，而且單是建築工程就可直接提供接近1萬個就業機會，連帶創造的物業管理、零售、餐飲、個人服務等的就業和商業機會，將帶來可觀的社會和經濟效益。第二，明確規定重建為市建局運作最高指導原則和核心業務；第三，注資市建局，成立重建專項基金。



經民聯副主席林健鋒表示，私人發展商是舊區重建的主導力量，在未來數月樓市平穩發展下，經民聯建議政府全面撤銷樓市“辣招”，免除買家印花稅（BSD）、新住宅印花稅（DSD）和額外印花稅（SSD），盡快促進樓市復常，同時考慮豁免舊樓重建單位的“禁售期”，以減省重建成本，進一步加快重建步伐。林健鋒還建議政府放寬地積比率，提高樓宇高度，令重建後可新增的單位數目進一步增加，增加發展商重建舊樓的誘因。



協助業主維修舊樓方面，經民聯副主席梁美芬促請政府“多管齊下”，包括逐步擴展市建局九龍城“聯廈聯管”計劃至更多地區、組織專門負責“三無大廈”的清潔隊和為全港各區樓宇檢驗和維修的進度，訂立更進取的指標等。她亦建議政府參考“新界村屋僭建物申報計劃”，容許市區舊樓業主在指定時間內，主動申報有實際生活需要的小型僭建物，在合資格人員上門檢查、證實無即時危險後記錄在案，暫不要求清拆，為小業主提供自行整改時間。