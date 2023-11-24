陳茂波：訪港旅遊業短期內將繼續支持經濟增長

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月24日電（記者 盧哲）香港特區政府財政司司長陳茂波23日在立法會會議上就《行政長官2023年施政報告》致謝議案辯論（第二節：不斷增強發展動能）致辭時談到香港經濟情況。陳茂波表示，訪港旅遊業和私人消費短期內將繼續支持經濟增長。隨著國際航班及接待能力持續恢復，香港可接待更多旅客。私人消費方面，住戶收入持續改善，而“香港夜繽紛”等多項活動亦提供了部分支持。然而，外圍大環境仍然不利。地緣政局持續緊張、金融狀況偏緊，經濟不明朗等因素將繼續令貨物出口、投資以及消費氣氛受壓。



陳茂波說，今年以來，外圍環境極具挑戰。儘管美國和歐洲的通脹有所回落，但仍明顯高於目標水平。其央行繼續收緊貨幣政策，抑制了對貨物的進口需求，亦打擊了經濟信心。國際貨幣基金組織（IMF）在十月預測，二○二三年環球經濟增長，將從去年的3.5%，進一步放緩至3.0%。內地方面，整體而言穩中向好，尤其自第三季在中央政府加強政策支持下，經濟加快穩步增長。香港作為一個細小及全開放型的經濟體，難免受外圍情況影響。香港經濟自今年初復甦。在訪港旅遊業和私人消費支持下，實質本地生產總值由去年-3.5%轉為在今年首三季合計按年增長2.8%。



就第三季而言，實質本地生產總值按年增長4.1%。推動經濟增長的“三頭馬車”概況如下：一，出口方面，受惠於訪港旅客人數繼續上升，服務輸出顯著擴張23.9%。然而，外部需求疲弱，香港整體貨物出口持續下跌8.6%；二，私人消費方面，隨著住戶入息上升和政府推出多項支援措施，上升了6.3%；三，整體投資方面，隨著經濟繼續增長，加上低基數效應，整體投資開支強勁反彈18.4%。



另外，勞工市場持續改善。經季節性調整的失業率由去年第四季的3.5%下跌至今年八至十月的2.9%。消費物價通脹整體上維持溫和。基本綜合消費物價通脹率在今年首十個月平均為1.8%。



資產市場方面，近月住宅物業市場氣氛頗為審慎。住宅成交量由今年上半年的平均每月4400宗，回落至七月至十月的平均每月2800宗。樓價在今年首九月下跌0.8%。但數據顯示，最近幾個星期的交投略為回升，但仍低於今年上半年的平均水平，樓價繼續偏軟。非住宅物業市場在今年第三季亦轉靜，整體交投活動疏落，售價和租金亦普遍衹有小幅度上落。股票市場方面，隨著內地和國際市場表現而波動，年初至十月底下跌約13%，這段時間的日均成交量比去年全年下跌，去年平均每日成交量是約1250億元，今年至今約1070億元。