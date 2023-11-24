丘應樺：經濟要穩步前行需繼續支援本港企業

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月24日電（記者 盧哲）香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺23日在立法會會議就《行政長官2023年施政報告》致謝議案辯論（第二節：不斷增強發展動能）致辭時表示，環球經濟存在很多變數，香港作為細小的全開放經濟體，前路亦充滿挑戰。在這樣的大環境下，香港經濟要穩步前行，首先需要繼續支援本港企業，特別是中小企業，讓他們可以在艱難多變的環境下站穩住腳。第二，要積極開拓新興市場，尋找新的增長點，為香港經濟注入發展動能。第三，要持續加強香港的競爭力。商經局會因循《施政報告》所提出的一系列措施，繼續與各政策局和部門緊密合作，積極支援營商，刺激經濟增長，提升香港的整體競爭力。



丘應樺表示，中小企業對香港經濟發展非常重要，為協助這些企業持續發展，應對資金流動或開拓市場及推廣業務等挑戰，政府將於“中小企融資擔保計劃”還息不還本的安排下提供更多彈性還款選項，給予企業更多時間逐步過渡至正常還款。與此同時，全球電子商貿（電商）業務發展迅速，為了幫助中小企業在新型銷售模式下保持競爭力，政府將成立“電子商貿發展專責小組”，推行政策支援中小企業進行電商業務以拓展市場。政府亦會透過香港貿易發展局在電商平台打造推廣港商銷售產品的“香港購物節”，讓中小企業可把握這些平台的高流量和客源多的特色，提升香港產品的品牌知名度和拓展內銷市場。



政府亦會在“發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金”（“BUD專項基金”）下推出“電商易”，中小企業可運用100萬元資助額推行電商相關的項目，以發展內地市場。工業貿易署的中小企業支援與諮詢中心亦會牽頭與其他三個中小企服務中心，加強向中小企業提供在內地進行電商的資訊。



除此之外，香港出口信用保險局（信保局）一直為出口商提供出口信用保險服務，從而鼓勵及支持香港出口貿易。全球經濟正逐步復甦，我們建議強化信保局的承保能力，提升其法定最高負責額，由550億元增加至800億元，以應付新客戶及現有保單持有人的額外業務，並同時允許信保局積極研究其他可行方案，為出口商拓展不同市場提供更全面保障。信保局亦會為保戶加強就東盟十國買家的免費信用調查服務，增加出口商承接海外訂單的信心。