楊潤雄：多項新措施推動本港文化及旅遊

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月24日電（記者 盧哲）香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄23日在立法會會議上就《行政長官2023年施政報告》致謝議案辯論（第二節：不斷增強發展動能）致辭時表示，將在今年內公布《文藝創意產業發展藍圖》，並將成立“弘揚中華文化辦公室”，負責策劃及推動一系列中華文化和歷史的活動、交流和合作。同時，將成立“旅遊業策略委員會”，以推動本港旅遊業提速和提質的發展，同時促進旅遊與相關界別融合發展。



楊潤雄表示，國家《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，特區政府亦制訂清晰的政策，銳意支持香港文化藝術和文化創意產業的發展。文化體育及旅遊局（文體旅局）將在今年內公布《文藝創意產業發展藍圖》，勾劃出我們的願景、方向、政策目標等，以完善政策及建設產業生態圈，進一步落實香港發展成為中外文化藝術交流中心的目標。



將成立的“弘揚中華文化辦公室”，負責策劃及推動一系列中華文化和歷史的活動、交流和合作，包括明年首次舉辦的“中華文化節”，宣揚博大深厚的中華文化，展示國家文化軟實力和彰顯中華文化的獨特魅力，並配合愛國主義教育的工作，讓市民可更全面和多方位體會中華文化的精髓，以及香港與內地同根同源的文化底蘊。此外，會設立一間介紹國家發展和成就的專館，在永久專館落成前，康樂及文化事務署（康文署）會在現有的博物館內設立專廳，率先展示相關內容。香港海防博物館將會改設為“香港抗戰及海防博物館”，重點介紹抗戰和香港防務的歷史，舉辦更多與抗戰相關的活動。



楊潤雄表示，當局會向“創意智優計劃”和“電影發展基金”合共注資43億元，並將現時的創意香港改組成“文創產業發展處”，以產業導向作為原則，進一步推進文創產業化。並會由二○二四年起每年舉辦“香港時裝設計周”，推動時裝和紡織設計產業發展，帶動本港經濟、零售及旅遊業。當局正就活動計劃積極與時裝設計業界朋友溝通，制定活動內容。



旅遊業方面，楊潤雄表示，旅遊業是香港經濟發展的重點之一，推動旅遊業發展，可以帶動經濟，說好香港故事。疫情後，看到旅客的旅遊模式有所改變，當局將成立“旅遊業策略委員會”，並由其本人擔任主席，廣納策略性建議，以推動本港旅遊業提速和提質的發展，同時促進旅遊與相關界別融合發展。當局會檢視和更新在二○一七年公布的《香港旅遊業發展藍圖》，並諮詢業界，目標於明年推出《藍圖2.0》，為推動旅遊業發展提出更多措施。



楊潤雄表示，自己還會領導新成立的跨部門“智慧旅遊工作組”，著力推動各決策局和部門制定及落實各項與智慧旅遊相關的措施。政府會舉辦和支持吸引旅客的大型盛事和活動在港舉行，包括文化藝術活動、國際體育比賽和會展活動，亦會加強宣傳，吸引高增值旅客訪港，鞏固香港“亞洲盛事之都”和“區內首選會展旅遊目的地”的地位。