柯文哲面色凝重今早登記　傳副手是吳欣盈

柯文哲24日一早出門面色凝重，預計上午11點登記。（中評社） 中評社台北11月24日電（記者 鄭羿菲）非綠陣營馬英九、郭台銘、柯文哲、侯友宜、朱立倫5人23日下午的君悅飯店會談不歡而散。台灣民眾黨主席、2022參選人柯文哲預計在24日上午11點攜副手前往“中選會”登記參選，外傳副手將搭配新光集團第三代千金、民眾黨“立委”吳欣盈，媒體一早到柯家堵麥問及此事，柯面色凝重、不發一語。



柯文哲座車在上午7點26分進入位於新北新莊的競選總部，並在上午8點15分離開。民眾黨“立法院”黨團邱臣遠被詢及柯副手是否搭配吳欣盈時，邱表示，並不清楚。至於吳會否陪柯前往登記參選？邱說，民眾黨“立委”都會去。



現年45歲的吳欣盈是新光金控前董事長吳東進長女，是新光集團第三代，在美國出生，工作經歷豐富，除了新光集團的歷練外，在美求學時也曾在美國NBC記者團隊工作，及畢業後擔任倫敦美林投資管理公司分析師。



吳欣盈在2022年11月2日因民眾黨前“立委”蔡壁如碩士論文涉爭議請辭後，遞補為民眾黨不分區“立委”，今年7月底曾傳出吳有意參與台北市第7選區（信義、南松山）“立委”選舉，但在柯文哲勸說下，吳以“孩子太小沒時間準備選舉”為由並未參選任何區域“立委”。

