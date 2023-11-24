高鐵載客量超越疫前　短途增幅大

截至剛過去的周末，高鐵今年錄得的乘客量已超越2019年全年總數，超過1700萬人次。（來源：大公報） 中評社香港11月24日電／據大公報報導，廣深港高鐵香港段自今年年初恢復運作後，載客量持續增長。港鐵公司昨日表示，截至剛過去的周末，今年以來高鐵載客人次已超過1700萬人次，超越2019年全年乘客量，另外今年國慶和中秋節長假期期間更創出超過10萬人次新高，當中以短途往來深圳的客量增長最顯著。今年7月以後，使用高鐵服務的內地旅客已超過2019年同期，進一步深化兩地連系交流。



有立法會議員表示，高鐵載客量超越疫情前數字，反映本港的夜繽紛等活動，以及內地旅客訪港簽證限制逐步放寬等措施皆見成效，建議有關方面將大灣區訪港旅客簽證改為“一簽多行”，進一步吸引旅客來港消費，刺激經濟。＼大公報記者 伍軒沛



港鐵表示，高鐵已成為不少旅客跨境出行及到訪香港的首選交通工具，近期往來深圳的乘客增長最為顯著。除香港乘客量有所增長外，內地旅客自3月起已占高鐵客量一半以上，隨著內地旅客訪港簽證限制逐步放寬，今年7月以後使用高鐵服務的內地旅客亦已超過2019年同期。



高鐵香港段直達灣區七市



現時，香港西九龍站連接全國73個站點，旅客可享受四通八達的高鐵網路優勢，今年亦先後增加了廣州東、成都東及湛江西新線，高鐵香港段現已連接大灣區七大城市。港鐵公司表示，增加新線和站點不但方便了兩地市民跨境出行，同時帶動了沿線經商旅遊及游學交流。因應乘客殷切需求，高鐵香港段加強短途列車班次、推出福田“靈活行”變更車次安排等，提升跨境出行的彈性與便利。

