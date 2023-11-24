李強會見烏拉圭總統拉卡列

11月23日，國務院總理李強在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的烏拉圭總統拉卡列。（來源：新華社） 中評社北京11月24日電／據新華社報導，國務院總理李強11月23日上午在人民大會堂會見來華進行國事訪問的烏拉圭總統拉卡列。



李強表示，中烏建交35年來，雙方始終堅持相互理解、相互信任、相互支持，兩國關係實現高水平發展。昨天，習近平主席同總統先生共同宣布中烏建立全面戰略夥伴關係，掀開了雙邊關係的新篇章。中方願同烏方一道，遵循兩國元首戰略引領，推動中烏關係不斷煥發新活力、取得新成果，打造不同社會制度國家互尊互信、不同經濟體量國家互利互補、不同文化背景國家互學互鑒的典範。



李強指出，中方願同烏方繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。雙方要秉持互利共贏原則，充分發揮互補優勢，以簽署“一帶一路”合作規劃為契機，推動雙邊貿易不斷增量提質，提升貿易投資便利化水平，加強清潔能源、通信、科技創新、金融等領域合作，拓展文旅、教育、體育、地方等人文交流。中方支持烏拉圭在地區事務中發揮更大作用，願同烏方一道深化中拉整體合作，推動構建中拉命運共同體，維護多邊主義和開放型世界經濟，更好捍衛國際公平正義。



拉卡列表示，烏中雖然相距遙遠，但兩國政治互信和相互瞭解日益深入。烏中建立全面戰略夥伴關係為兩國關係發展開辟了廣闊前景。烏方堅定致力於密切對華關係，積極參與共建“一帶一路”，願同中方秉承傳統友好，深化政治互信，加強經貿、投資、文教、地方等領域交流合作，加快烏拉圭和南方共同市場同中國的自貿夥伴關係建設，推動兩國關係不斷深入發展。烏方願為深化南中、拉中合作作出積極貢獻。



吳政隆參加會見。