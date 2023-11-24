韓國一起慰安婦受害者對日索賠案二審勝訴

9月24日，美國舊金山各界民眾在聖瑪麗廣場舉辦“慰安婦”塑像揭幕五周年紀念活動。這是當日拍攝的紀念活動現場。（來源：新華社） 中評社北京11月24日電／據新華社報導，韓國首爾高等法院23日就一起“慰安婦”受害者和遺屬對日索賠案作出裁決，推翻一審判決，認定日本政府應支付原告所提出的賠償金。



根據韓國首爾高等法院當天發布的資料，根據習慣國際法，應承認韓國法院對被告日本政府的管轄權是妥當的。法院認定被告在強征“慰安婦”過程中的非法行為，被告需向原告支付合理的賠償金。



法院發布的資料還說，被告的行為在韓國民法上屬於違法行為，受害者的精神損失費超過了原告在本案中主張的每人2億韓元（1美元約合1300韓元）。



據韓聯社報導，2016年12月，李容洙等“慰安婦”受害者和受害者遺屬對日本政府提起訴訟，要求日方向原告每人賠償2億韓元。2021年4月，首爾中央地方法院以日本作為主權國家適用國家主權豁免為由駁回訴訟。



但在2021年1月，首爾中央地方法院就另一起“慰安婦”受害者向日本政府索賠案做出不同判決，要求日方向原告每人賠償1億韓元。由此，李容洙等原告向首爾高等法院提起上訴。



韓國官方數據顯示，日本殖民統治朝鮮半島期間，有8萬至16萬名朝鮮半島女性淪為日軍“慰安婦”。