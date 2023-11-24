韓正出席第二屆全球數字貿易博覽會開幕式

11月23日，國家副主席韓正在浙江杭州出席第二屆全球數字貿易博覽會開幕式，宣讀習近平主席賀信並致辭。這是開幕式前，韓正巡視博覽會展館。（來源：新華社） 中評社北京11月24日電／據新華社報導，國家副主席韓正23日在浙江杭州出席第二屆全球數字貿易博覽會開幕式，宣讀習近平主席賀信並致辭。



韓正表示，習近平主席專門發來賀信，充分體現了中國政府願與各國共同建設開放型世界經濟、促進全球數字貿易繁榮發展的堅定決心。



韓正指出，數字貿易正成為國際貿易發展的新趨勢和未來發展的新增長點。中國數字貿易發展具備獨特優勢，擁有海量數據資源和豐富的貿易數字化應用場景。中國將數字貿易與貨物貿易、服務貿易並列為支撐貿易強國建設的三大支柱，願與各國一道，合力營造開放、包容、公平、公正、非歧視的數字經濟發展環境，共同促進全球數字貿易高質量可持續發展。



韓正表示，中國願秉持合作共贏的全球化理念，積極參與數字領域國際規則和標準制定，探索更多制度型開放成果，推動數字領域更高水平對外開放。中國將繼續加快數字化轉型和跨境電商發展，推進數字基礎設施建設，建設“絲路電商”合作先行區，與合作夥伴共建“一帶一路”電子商務大市場，維護全球數字產業鏈供應鏈安全穩定。中國願與各方加強溝通、求同存異，共同用好全球數字貿易博覽會這個國際公共服務產品，推動形成更多務實合作成果。



本屆數貿會以“數字貿易 商通全球”為主題，中國與來自63個國家和地區、68個國際組織和境外商協會的各界代表約1000人出席開幕式。



開幕式前，韓正巡視博覽會展館，聽取情況匯報，與參展企業負責人互動交流，並實地考察了新華三集團發展數字經濟情況。